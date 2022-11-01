Страховий стаж для пенсії: як додати до нього період навчання

Період навчання може бути зарахований до страхового стажу для пенсії, проте його можуть і не зарахувати. Все залежить від року, в якому було завершено навчання, а також від сплати єдиного соціального внеску за цей період.

У Пенсійному фонді України роз'яснили, кому роки навчання зарахують до страхового стажу для пенсії, і для кого вони не увійдуть до цього стажу.

Отже, якщо людина була студентом вишу, коледжу, технікуму або навчалась у закладі профтехосвіти на стаціонарі, то їй зарахують період навчання до страхового стажу. Однак така умова діє лише в тому випадку, якщо людина навчалася до 1 січня 2004 року. У цьому випадку перед виходом на пенсію потрібно лише підтвердити час навчання дипломом або виписками з архіву, якщо документ про освіту втрачено.

Тим же, хто навчався після 1 січня 2004 року, період навчання у страховий стаж не зараховується. Хіба що студент під час навчання підробляв, і про це є запис у трудовій книжці. Хоча, вчитися на стаціонарі та повноцінно працювати вдається далеко не всім.

Але навіть якщо за ці роки немає запису у трудовій книжці, все одно для таких громадян є вихід. Час навчання приплюсують до страхового стажу, якщо за цей період буде сплачено єдиний соціальний внесок. Ніхто не може змусити людину виплатити ці гроші, але вона може зробити це добровільно, якщо питання зі страховим стажем для пенсії стоїть гостро.

Для цього потрібно звернутися із заявою про добровільне соціальне страхування до податкової служби за місцем проживання. При цьому доведеться сплатити одночасно внески за всі місяці, які ви хочете додати до страхового стажу. На сьогодні розмір страхового внеску за один місяць становить 2860 гривень. Ця норма міститься у 10-й статті Закону України від 08.07.2010 №2464-VІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Відповідно до закону, у тому випадку, якщо людина сплачує ЄСВ "заднім числом", то сума страхового внеску за кожен місяць дорівнюватиме подвоєній величині мінімального ЄСВ, який сплачується в країні на дату укладення договору про добровільне страхування. Тобто якщо на сьогодні в Україні мінімальна величина ЄСВ за один місяць становить 1430 гривень, то за умовами договору потрібно буде за кожен місяць сплатити по 2860 гривень.

Нагадаємо, деякі громадяни мають право на щомісячну доплату до пенсії у розмірі майже 600 гривень.