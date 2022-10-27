Призначення українцям житлових субсидій: що зміниться до кінця 2022 року

В Україні з 1 грудня 2022 року очікуються зміни у призначенні українцям житлових субсидій, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Слово і діло".

Зазначається, взимку виплати призначатимуть не органи соціального захисту населення, а Пенсійний Фонд України.

Також подавати заяви треба буде не в органи соцзахисту, а через ПФУ та застосунок "Дія".

Якщо зараз всі дані про субсидіантів зберігаються на місцях їхніх реєстрацій проживання, то з грудня - централізовано, без прив'язки до місця.

З 1 жовтня житлові субсидії виплачують не органи соціального захисту населення, а Пенсійний Фонд України. Також виплачуються субсидії не регіонально, а централізовано.

Громадяни можуть отримувати виплати не за місцем реєстрації, а фактичним проживанням (вимушеної зміни місця проживання через війну).