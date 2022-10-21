Один з найбільших світових виробників побутової техніки – південнокорейська компанія LG планує перенести виробництво з Росії до Узбекистана або Казахстана. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на власні джерела.

В Узбекистані переговори велися з Artel, на потужностях якого виготовляється в тому числі техніка Samsung. У Казахстані LG з 1998 року вже працював завод, але закрився кілька років тому. Перенесення виробництва в Узбекистан вигідніше через дешеву робочу силу, але в Казахстані більше платоспроможних споживачів, зазначають експерти.

«Керівництво LG обговорює можливість закриття заводу в Росії (випускає холодильники, пральні машини та телевізори) та перенесення виробництва в Узбекистан на потужності Artel», - зазначають експерти.

За інформацією джерел, частину топ-менеджменту російського LG вже релокували до Ташкента.

Джерела близькі до уряду Казахстану, повідомили, що кілька років тому завод було закрито, а зараз Міністерство цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості країни обговорює з LG відкриття нового.

У глобальному офісі компанії інформацію поки не прокоментували.

Після початку агресії Росії проти України у лютому виробники електроніки почали виходити з російського ринку.