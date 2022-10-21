На Херсонщині відновила роботу "Укрпошта": що відомо

"Укрпошта" відкрила відділення у Херсонській області. Так, у селищі міського типу Велика Олександрівка свою роботу поновило стаціонарне відділення.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що відділення в цьому населеному пункті обслуговуватиме насамперед місцевих жителів, яких там залишилося близько 3 тисяч осіб.

Там вони можуть отримати пенсії та разову грошову допомогу від Червоного Хреста та Міжнародної організації з міграції. Крім того, люди можуть купити найнеобхідніше - продукти та засоби гігієни.

"Оскільки у Великій Олександрівці поки немає світла через пошкодження електромереж, Укрпошта спільно з Міністерством інфраструктури забезпечила смт старлінком та електрогенератором, що дозволить автоматизувати роботу", - розповіли у прес-службі, інформує Апостроф .

Повідомляється також, що до середини листопада у регіоні планують відкрити такі відділення "Укрпошти":