На Херсонщині відновила роботу "Укрпошта": що відомо

"Укрпошта" відкрила відділення у Херсонській області. Так, у селищі міського типу Велика Олександрівка свою роботу поновило стаціонарне відділення.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що відділення в цьому населеному пункті обслуговуватиме насамперед місцевих жителів, яких там залишилося близько 3 тисяч осіб.

Там вони можуть отримати пенсії та разову грошову допомогу від Червоного Хреста та Міжнародної організації з міграції. Крім того, люди можуть купити найнеобхідніше - продукти та засоби гігієни.

"Оскільки у Великій Олександрівці поки немає світла через пошкодження електромереж, Укрпошта спільно з Міністерством інфраструктури забезпечила смт старлінком та електрогенератором, що дозволить автоматизувати роботу", - розповіли у прес-службі, інформує Апостроф.

Повідомляється також, що до середини листопада у регіоні планують відкрити такі відділення "Укрпошти":

  • 74105, село Мала Олександрівка;
  • 74214, село Золота Балка;
  • 74022, смт Архангельське;
  • 74212, село Любимівка;
  • 74232, село .

Інна Погрібна, Апостроф





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