На Херсонщині відновила роботу "Укрпошта": що відомо
"Укрпошта" відкрила відділення у Херсонській області. Так, у селищі міського типу Велика Олександрівка свою роботу поновило стаціонарне відділення.
Про це повідомили в прес-службі компанії.
Повідомляється, що відділення в цьому населеному пункті обслуговуватиме насамперед місцевих жителів, яких там залишилося близько 3 тисяч осіб.
Там вони можуть отримати пенсії та разову грошову допомогу від Червоного Хреста та Міжнародної організації з міграції. Крім того, люди можуть купити найнеобхідніше - продукти та засоби гігієни.
"Оскільки у Великій Олександрівці поки немає світла через пошкодження електромереж, Укрпошта спільно з Міністерством інфраструктури забезпечила смт старлінком та електрогенератором, що дозволить автоматизувати роботу", - розповіли у прес-службі, інформує
Повідомляється також, що до середини листопада у регіоні планують відкрити такі відділення "Укрпошти":
- 74105, село Мала Олександрівка;
- 74214, село Золота Балка;
- 74022, смт Архангельське;
- 74212, село Любимівка;
- 74232, село .