Віялові відключення - графік для Київської області

Тимчасові стабілізаційні відключення будуть тривати поки не зменшиться навантаження і не стабілізується енергосистема, інформує ZN.ua.

20 жовтня з 7 ранку до 22 вечора по всій Україні запроваджуються заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими військами енергетичної інфраструктури нашої країни.

За інформацією «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», часткове тимчасове відключення споживачів відбуватиметься за наступним графіком.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Пенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцямПенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцям
Податки для однієї категорії підприємців різко зростутьПодатки для однієї категорії підприємців різко зростуть
Залучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУЗалучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУ
Пенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплатиПенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплати
Затримка пенсій: виплати не приходять вчасноЗатримка пенсій: виплати не приходять вчасно
Блок рекламы


Похожие новости
Віялові відключення - графік відключень для КиєваВіялові відключення - графік відключень для Києва
Українців попереджають про віялові відключення електроенергії: як дізнатись про свою чергуУкраїнців попереджають про віялові відключення електроенергії: як дізнатись про свою чергу
Віялові відключення електроенергії в Україні: опубліковано графіки по містамВіялові відключення електроенергії в Україні: опубліковано графіки по містам
Графік роботи супермаркетів "Сільпо" та "Ашан" під час віялових відключень електроенергіїГрафік роботи супермаркетів "Сільпо" та "Ашан" під час віялових відключень електроенергії
Жителі окупованих територій Запорізької області продовжать отримувати пенсії від УкраїниЖителі окупованих територій Запорізької області продовжать отримувати пенсії від України
Віялові відключення електроенергії: експерт спрогнозував 8-годинні перебої зі світломВіялові відключення електроенергії: експерт спрогнозував 8-годинні перебої зі світлом
Фахівці оцінили ризики прориву греблі Київської ГЕС внаслідок обстрілуФахівці оцінили ризики прориву греблі Київської ГЕС внаслідок обстрілу
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
Ціна на газ в ЄС падає на тлі стрімкого заповнення газом підземних сховищ, Газпром намагається це "владнати" черговими відключеннямиЦіна на газ в ЄС падає на тлі стрімкого заповнення газом підземних сховищ, Газпром намагається це "владнати" черговими відключеннями
Дії загарбників спричинили перше в історії відключення ЗАЕС від енергомережіДії загарбників спричинили перше в історії відключення ЗАЕС від енергомережі
Последние новости
Подгружаем последние новости