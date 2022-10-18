Банківський нагляд НБУ візьметься за заступника голови правління Приватбанку — Пишний
Банківський нагляд Нацбанку візьметься за заступника голови правління Приватбанку — Ігоря Лебединця. Про це у фейсбуці написав голова Нацбанку Андрій Пишний.
Що трапилося
17 жовтня на УП вийшла друга частина розслідування Михайла Ткача «Батальйон Монако 2», в якому був помічений і член правління Приватбанку — Ігор Лебединець.
«З величезним інтересом подивися сюжет „Батальйон Монако 2“. По-перше, хочу висловити подяку, панові Михайлу, банківський нагляд НБУ до всього ще отримав трохи роботи», — написав Пишний.
Також Пишний поцікавився у Ігоря Лебединця, як член правління держбанку напружено наближає нашу перемогу в …Монако.
«Хочу поцікавитись в Ігоря Лебединця, члена правління Приватбанк», 100% акцій, якого належить державі, яка змушена вести війну в той час, як член правління державного банку напружено наближає нашу перемогу в … Монако. Як ви, пане Ігоре? Службовий транспорт не підводить, годують добре, безпілотники не турбують, сонцезахисного крему вистачає? Хвилюємось тепер за вас дуже-дуже, як ви там — в Монако! Спите?", — написав він.
Крім того, глава НБУ вірить, що сором і дикість цієї ситуації під час війни, а також репутаційні втрати, понесені та потенційні, спонукатимуть усіх причетних відреагувати на цю ситуацію відповідально, рішуче і, звісно, в межах чинного законодавства.
«Ну, а банківський нагляд свою роботу виконає сумлінно!», — підсумував він.
Нагадаємо
Наглядова рада Приватбанку 26 серпня 2021 року затвердила нову структуру та склад правління банку та призначила на нову посаду заступника голови правління Ігоря Лебединця, який координуватиме реалізацію розділу банку на «хороший» та «поганий».