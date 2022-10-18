Банківський нагляд НБУ візьметься за заступника голови правління Приватбанку — Пишний

Банківський нагляд Нацбанку візьметься за заступника голови правління Приватбанку — Ігоря Лебединця. Про це у фейсбуці написав голова Нацбанку Андрій Пишний.

Фото: finclub.net

Що трапилося

17 жовтня на УП вийшла друга частина розслідування Михайла Ткача «Батальйон Монако 2», в якому був помічений і член правління Приватбанку — Ігор Лебединець.

«З величезним інтересом подивися сюжет „Батальйон Монако 2“. По-перше, хочу висловити подяку, панові Михайлу, банківський нагляд НБУ до всього ще отримав трохи роботи», — написав Пишний.

Також Пишний поцікавився у Ігоря Лебединця, як член правління держбанку напружено наближає нашу перемогу в …Монако.

«Хочу поцікавитись в Ігоря Лебединця, члена правління Приватбанк», 100% акцій, якого належить державі, яка змушена вести війну в той час, як член правління державного банку напружено наближає нашу перемогу в … Монако. Як ви, пане Ігоре? Службовий транспорт не підводить, годують добре, безпілотники не турбують, сонцезахисного крему вистачає? Хвилюємось тепер за вас дуже-дуже, як ви там — в Монако! Спите?", — написав він.

Крім того, глава НБУ вірить, що сором і дикість цієї ситуації під час війни, а також репутаційні втрати, понесені та потенційні, спонукатимуть усіх причетних відреагувати на цю ситуацію відповідально, рішуче і, звісно, в межах чинного законодавства.