Українці можуть отримати по 13 тис. грн на кожного члена сім'ї від ООН

Напередодні зими у постраждалих від війни українців з'явилася можливість отримати виплати від ООН за прискореною процедурою, і одразу за шість місяців. Фінансова підтримка надається насамперед тим, хто нещодавно залишив свої будинки та опинився у скрутному матеріальному становищі.

Українці можуть отримати по 13 тис. грн на кожного члена сім'ї до настання холодів

Усі, хто подасть заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН у пунктах збору даних Благодійного фонду "Право на захист", зможе отримати виплати від міжнародної організації одразу за 6 місяців, а не за 3 місяці, як було раніше. Таким чином, один член сім'ї може розраховувати на допомогу у розмірі 13 320 гривень.

Громадяни, зареєстровані з 1 вересня, також отримають гроші за 6 місяців наперед. Перереєструватися заново не потрібно.

Українцям треба знати, що вони отримають усю суму не за один раз. Гроші буде виплачено двома платежами – з перервою у кілька тижнів. Якщо сума для всіх членів однієї сім'ї перевищуватиме 30 тисяч гривень, тоді кошти прийдуть частинами з різницею 24 години.

Щоб отримати виплати від ООН, потрібно подавати документи саме у пунктах збору даних БФ "Право на захист". Вони розташовані у Львівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Одеській областях. Під час подання заявок потрібно займати "живу" чергу.

Електронна реєстрація на подання заявок також відкрита безпосередньо в кожний пункт збору даних, але на найближчі 2 тижні усі дні розписані. З будь-яких питань заявники можуть звертатися на гарячу лінію УВКБ ООН за номером 0 800 307 711. Також ставити запитання можна в телеграм каналі https://t.me/IDPhelp.

Зареєструватись можуть лише особи, які досі не отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій.

Українці можуть отримати по 13 тис. грн на кожного члена сім'ї до настання холодів

Кому передбачено виплати 13 320 грн від ООН:

  • переселенцям;
  • людям, які постраждали від військових дій у областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;
  • тих, хто повернувся до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область чи країну.

При цьому подати заявку на допомогу можуть сім'ї:

  • які мають лише одного з батьків (або батько, або матір) з одним або декількома дітьми віком до 18 років або зі старими (55 років і старше);
  • яку очолює один одинокий/ кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або людей похилого віку з однією дитиною або декількома дітьми віком до 18 років;
  • у яких є одна або кілька осіб з особливими потребами (а саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання);
  • прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (необхідне документальне підтвердження).

Нагадаємо, в Україні запровадили ще один вид фінансової допомоги у розмірі 2200 грн на людину.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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