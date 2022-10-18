Українці можуть отримати по 13 тис. грн на кожного члена сім'ї від ООН

Напередодні зими у постраждалих від війни українців з'явилася можливість отримати виплати від ООН за прискореною процедурою, і одразу за шість місяців. Фінансова підтримка надається насамперед тим, хто нещодавно залишив свої будинки та опинився у скрутному матеріальному становищі.

Усі, хто подасть заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН у пунктах збору даних Благодійного фонду "Право на захист", зможе отримати виплати від міжнародної організації одразу за 6 місяців, а не за 3 місяці, як було раніше. Таким чином, один член сім'ї може розраховувати на допомогу у розмірі 13 320 гривень.

Громадяни, зареєстровані з 1 вересня, також отримають гроші за 6 місяців наперед. Перереєструватися заново не потрібно.

Українцям треба знати, що вони отримають усю суму не за один раз. Гроші буде виплачено двома платежами – з перервою у кілька тижнів. Якщо сума для всіх членів однієї сім'ї перевищуватиме 30 тисяч гривень, тоді кошти прийдуть частинами з різницею 24 години.

Щоб отримати виплати від ООН , потрібно подавати документи саме у пунктах збору даних БФ "Право на захист". Вони розташовані у Львівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Одеській областях. Під час подання заявок потрібно займати "живу" чергу.

Електронна реєстрація на подання заявок також відкрита безпосередньо в кожний пункт збору даних, але на найближчі 2 тижні усі дні розписані. З будь-яких питань заявники можуть звертатися на гарячу лінію УВКБ ООН за номером 0 800 307 711. Також ставити запитання можна в телеграм каналі https://t.me/IDPhelp.

Зареєструватись можуть лише особи, які досі не отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій.

Кому передбачено виплати 13 320 грн від ООН :

переселенцям;

людям, які постраждали від військових дій у областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;

тих, хто повернувся до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область чи країну.

При цьому подати заявку на допомогу можуть сім'ї:

які мають лише одного з батьків (або батько, або матір) з одним або декількома дітьми віком до 18 років або зі старими (55 років і старше);

яку очолює один одинокий/ кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або людей похилого віку з однією дитиною або декількома дітьми віком до 18 років;

у яких є одна або кілька осіб з особливими потребами (а саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання);

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (необхідне документальне підтвердження).

Нагадаємо, в Україні запровадили ще один вид фінансової допомоги у розмірі 2200 грн на людину.