Що відбувається з доларом та євро: свіжий курс валют

У неділю, 16 жовтня, в українських обмінниках за долар просять 40,9 гривень.

Про це свідчать дані тематичного порталу "Мінфін", інформує Апостроф.

Ситуація в українських обмінниках порівняно з попереднім днем не змінилася 16 жовтня. За один американський долар в українців просять 40,9 гривень, а за купівлю валюти – 40,7 грн.

Євро в українських обмінниках коштує 39,1 грн, а курс купівлі становить 38,8 грн.

Середній курс продажу доларів у відділеннях банків складає 40,9 гривень, а євро – 40,2. Більш вигідні умови пропонує державний ПриватБанк. Так, курс долара в установі становить 40,4 грн., а європейської валюти – 38,4 грн.

Курс долара від Національного банку України залишається незмінним – 36,56 гривень. Аналогічна ситуація із вартістю валюти на міжбанку – один долар за курсом продажу коштує 36,93 грн, а за курсом купівлі – 36,56 гривень.


Богдан Соловйов, Апостроф





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