"У банків труднощі": фінустанови скорочуватимуть відділення, дні та години роботи – експерт
Банки починають економити під пристойним приводом.
Українські банки можуть почати закривати відділення або скорочувати час роботи, аргументуючи таке рішення турботою про безпеку співробітників в умовах обстрілів. Але справжньою причиною є нестача фінансування, пише
Він вважає, що банки зацікавлені закривати відділення під пристойним приводом, щоби не привертати уваги до свого фінансового стану.
"Банки можуть обмежити дні та години роботи з метою підвищення безпеки співробітників. Сектор загалом почувається погано, але якщо почнуть закриватися банки через відсутність фінансування, це спровокує колапс у системі з наступним дефолтом. А якщо закрити банки, або відділення з формулюванням про небезпеку функціонування в поточних умовах, то мови про дефолт поки не йде", – сказав аналітик.
За його словами, кредити вже практично не видаються, а решта функцій доступна і онлайн. Тобто банкам вигідніше йти в онлайн.
"Люди зможуть і надалі користуватися електронними грошима або класти гроші на картку за допомогою банкомату. Кредити і без того вже майже не видають. А депозитні вклади можна розміщувати онлайн за бажання. З тієї частини населення, хто не користується смартфонами, чекатиме припливу грошей у період війни не доводиться. Тому банки, ймовірно, підуть шляхом скорочення офлайн-активності", – вважає Олександр Болтян.