"У банків труднощі": фінустанови скорочуватимуть відділення, дні та години роботи – експерт

Банки починають економити під пристойним приводом.

Українські банки можуть почати закривати відділення або скорочувати час роботи, аргументуючи таке рішення турботою про безпеку співробітників в умовах обстрілів. Але справжньою причиною є нестача фінансування, пише UBR.ua з посиланням на аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна.

Він вважає, що банки зацікавлені закривати відділення під пристойним приводом, щоби не привертати уваги до свого фінансового стану.

"Банки можуть обмежити дні та години роботи з метою підвищення безпеки співробітників. Сектор загалом почувається погано, але якщо почнуть закриватися банки через відсутність фінансування, це спровокує колапс у системі з наступним дефолтом. А якщо закрити банки, або відділення з формулюванням про небезпеку функціонування в поточних умовах, то мови про дефолт поки не йде", – сказав аналітик.

За його словами, кредити вже практично не видаються, а решта функцій доступна і онлайн. Тобто банкам вигідніше йти в онлайн.

"Люди зможуть і надалі користуватися електронними грошима або класти гроші на картку за допомогою банкомату. Кредити і без того вже майже не видають. А депозитні вклади можна розміщувати онлайн за бажання. З тієї частини населення, хто не користується смартфонами, чекатиме припливу грошей у період війни не доводиться. Тому банки, ймовірно, підуть шляхом скорочення офлайн-активності", – вважає Олександр Болтян.


Олена Середа, ZN.ua





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