Бізнес Ані Лорак у Росії прикрила податкова служба

Податкова служба Росії 11 жовтня ліквідувала фірму колишньої української співачки Ані Лорак, яка перебралася до Росії у 2014 році. Про це повідомляють російські ЗМІ.

ТОВ «Ані Лорак Продакшн» було виключено з ЄДРЮО юридичної особи у зв'язку з наявністю «недостовірних відомостей».

“При цьому зберегти компанію реально. Усі неточності з юридичною адресою усуваються», - повідомляють ЗМІ.

Відомо, що фірма, зареєстрована у 2015 році, займалася організацією концертів співачки, випуском її альбомів та кліпів. Компанія приносила Лорак до 40 млн. рублів доходу на рік.

Цікаво, що в Україні Лорак мала фірму з аналогічною назвою – «Ані Лорак Продакшн» . Фірма була зареєстрована у 2007 році. Але у 2019 році розпочався процес ліквідації фірми «у зв'язку з рішенням засновників»». Фірма має ознаки ризикової діяльності у зв'язку з реєстрацією засновників в офшорі та наявністю низки судових рішень.

За інформацією росЗМІ, наприкінці лютого артистка зникла з шоу-бізнесу та медіапростору. Однак нещодавно стало відомо про її наміри повернутися на сцену. Зокрема, про це повідомила журналістка Олена Жигалова, за інформацією якої виконавиця працює над новими піснями.