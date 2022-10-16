Бізнес Ані Лорак у Росії прикрила податкова служба
У зв'язку з наявністю «недостовірних відомостей».
Податкова служба Росії 11 жовтня ліквідувала фірму колишньої української співачки Ані Лорак, яка перебралася до Росії у 2014 році. Про це
ТОВ «Ані Лорак Продакшн» було виключено з ЄДРЮО юридичної особи у зв'язку з наявністю «недостовірних відомостей».
“При цьому зберегти компанію реально. Усі неточності з юридичною адресою усуваються», - повідомляють ЗМІ.
Відомо, що фірма, зареєстрована у 2015 році, займалася організацією концертів співачки, випуском її альбомів та кліпів. Компанія приносила Лорак до 40 млн. рублів доходу на рік.
Цікаво, що в Україні Лорак мала фірму з аналогічною назвою –
За інформацією росЗМІ, наприкінці лютого артистка зникла з шоу-бізнесу та медіапростору. Однак нещодавно стало відомо про її наміри повернутися на сцену. Зокрема, про це повідомила журналістка Олена Жигалова, за інформацією якої виконавиця працює над новими піснями.
Нагадаємо, у березні українська співачка Камалія в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» розповіла про те, як намагалася пояснити російським зіркам правду про війну в Україні, яку розв'язала та веде РФ. За її словами, Філіп Кіркоров та Ані Лорак «не хочуть чути».