Нацбанк закликає внести Росію до чорного списку FATF

Внесення до списку ускладнить торгівлю з Росією та допоможе позбавити російську військову машину фінансування, інформує ZN.ua.

Нацбанк закликає внести Росію до чорного списку FATF
НБУ просить фиключити РФ із FATF
© depositphotos/Aeftergengel

Національний банк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом виключити Росію з числа країн-членів та внести до чорного списку Групи. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У листі голови НБУ Андрія Пишного йдеться про те, що 18-21 жовтня проходитиме засідання групи, у зв’язку з чим регулятор просить розглянути питання щодо виключення РФ з числа країн-членів FATF, звернення до регіональних органів за типом FATF з вимогою припинити членство РФ та позбавити її статусу спостерігача в цих органах, а також включити РФ до "чорного списку FATF".

Чорний список FATF – це перелік юрисдикцій із високим рівнем ризику. Внесення до списку ускладнить торгівлю з Росією та допоможе позбавити російську військову машину фінансування. Такий крок також не дозволить оминути міжнародні санкції через існуючі лазівки.

«Дії РФ прямо свідчать про порушення заборон фінансування тероризму та режиму нерозповсюдження зброї масового ураження. Фінансування військово-промислового комплексу Росії забезпечується не лише за рахунок бюджетних коштів, а й завдяки банківським установам, зокрема найбільшим російським банкам, більшість з яких перебувають у державній власності», - йдеться у тексті звернення.

За словами представників НБУ, фінансова система РФ знаходиться під впливом корупції, організованої злочинності, використання злочинних схем з метою відмивання злочинних доходів, зокрема із залученням банків інших держав, вказує Нацбанк. Попри санкції країна продовжує співпрацювати з юрисдикціями, включеними до "чорного списку FATF" та терористичними організаціями.

FATF вже визнала, що дії уряду РФ суперечать основним принципам FATF і є грубим порушенням зобов’язань. Однак, Росія досі зберігає свій вплив на діяльність групи шляхом реалізації права на участь у засіданнях, отримання доступу до всіх документів та впливу на FATF у ході прийняття рішень.

"Членство держави-терориста у FATF ставить під сумнів репутацію цієї організації, створеної на основі принципів міжнародного співробітництва та взаємної довіри. Неможливо вести діалог, заснований на довірі та взаємній повазі до міжнародного права та Стандартів FATF, з державою-терористом", – зазначають в НБУ.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Долар подешевшав: експерт спрогнозував, яким буде курс валюти після війниДолар подешевшав: експерт спрогнозував, яким буде курс валюти після війни
McDonald's заявив про відкриття ресторанів на заході Україні: що відомоMcDonald's заявив про відкриття ресторанів на заході Україні: що відомо
Твердопаливний котел замість газового: ціна питанняТвердопаливний котел замість газового: ціна питання
МВФ виділив Україні $1,3 млрдМВФ виділив Україні $1,3 млрд
Допомога малозабезпеченим: в Україні у квітні запустять нову універсальну соцпрограмуДопомога малозабезпеченим: в Україні у квітні запустять нову універсальну соцпрограму
Блок рекламы


Похожие новости
Альфа-Банк не подавав до Нацбанку пакет документів щодо збільшення капіталу на $1 млрд — НБУАльфа-Банк не подавав до Нацбанку пакет документів щодо збільшення капіталу на $1 млрд — НБУ
Кредити "до зарплати": у Нацбанку порахували, як впав середній розмір позикиКредити "до зарплати": у Нацбанку порахували, як впав середній розмір позики
Нацбанк попередив про заміну банкнот у обігуНацбанк попередив про заміну банкнот у обігу
Нацбанк дозволив банкам брати у заставу недобудоване житлоНацбанк дозволив банкам брати у заставу недобудоване житло
Нацбанк ліквідував ще один збанкрутілий банкНацбанк ліквідував ще один збанкрутілий банк
10 жовтня на Росію чекає удар у Гаазі: ПриватБанк анонсував фінальну битву10 жовтня на Росію чекає удар у Гаазі: ПриватБанк анонсував фінальну битву
Нацбанк попередив про нову небезпечну схему під виглядом оформлення соціальних виплатНацбанк попередив про нову небезпечну схему під виглядом оформлення соціальних виплат
Соцвиплати від Нацбанку: регулятор попередив про нову шахрайську схемуСоцвиплати від Нацбанку: регулятор попередив про нову шахрайську схему
Білорусь заборонила вивозити до РФ понад 250 видів товарів. У списку смартфони та автомобіліБілорусь заборонила вивозити до РФ понад 250 видів товарів. У списку смартфони та автомобілі
Активи Нацбанку за пів року збільшилися на 3%Активи Нацбанку за пів року збільшилися на 3%
Последние новости
Подгружаем последние новости