Danone згортає бізнес в РФ

Відбудеться деконсолідація російського бізнесу компанії, інформує ZN.ua.

Danone згортає бізнес в РФ
Французький гігант частково згорне російський бізнес
© depositphotos/exopixel

Французька продуктовий гігант Danone оголосив про своє рішення розпочати процес передачі ефективного контролю над бізнесом з виробництва основних молочних та рослинних продуктів в РФ. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності бізнесу на місцевому рівні для своїх співробітників, споживачів та партнерів», - наголосили в компанії.

У 2022 році цей напрям бізнесу компанії в Росії становив близько 5% від чистих продажів Danone. Передача контролю (що означає передачу частки у цьому бізнесі) може призвести до списання до 1 млрд євро, кажуть в компанії.

Угоду мають схвалити регуляторні органи, а вже після цього відбудеться деконсолідація російського бізнесу молочних та рослинних продуктів Danone.

У Danone в Росії залишиться лише напрям з виробництва дитячих сумішей та інших продуктів дитячого харчування.


Артем Руденко, ZN.ua





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