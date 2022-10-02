Звільненим із полону українцям виплатили по 100 тисяч

На виплати передбачено 9,6 млн грн.

Звільненим із полону українцям виплатили по 100 тисяч
© ТСН

Одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень отримали 96 українців, які повернулися із російського полону. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними відомства, на виплати їм перераховано 9,6 млн грн.

Зазначена допомога надаватиметься й іншим громадянам України, звільненим із полону.

Раніше Кабмін доручив перерозподілити майже 47 млн грн для забезпечення виплат звільненим із полону українцям та тим, хто ще у неволі.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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