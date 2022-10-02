Внаслідок ракетних ударів виведено з ладу дві підстанції "Укренерго" – прес-служба

Внаслідок ракетних ударів, завданих окупантами на півдні України, з ладу повністю виведено дві підстанції НЕК "Укренерго". Про це інформує у суботу прес-служба компанії.

"Внаслідок варварського нападу пошкоджено основне обладнання підстанцій та інших об'єктів високовольтної мережі", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

Зазначається, що компанія проведе ремонтні роботи на об'єктах, як тільки дозволить ситуація та висловила сподівання, що вдасться відновити їхню роботу до початку опалювального сезону.