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2022-10-02
Внаслідок ракетних ударів виведено з ладу дві підстанції "Укренерго" – прес-служба
Об'єкти знаходяться на півдні України.
Внаслідок ракетних ударів, завданих окупантами на півдні України, з ладу повністю виведено дві підстанції НЕК "Укренерго". Про це інформує у суботу
"Внаслідок варварського нападу пошкоджено основне обладнання підстанцій та інших об'єктів високовольтної мережі", - йдеться у повідомленні "Укренерго".
Зазначається, що компанія проведе ремонтні роботи на об'єктах, як тільки дозволить ситуація та висловила сподівання, що вдасться відновити їхню роботу до початку опалювального сезону.
Оксана Лебедина, ZN.ua