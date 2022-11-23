Українська енергосистема зазнала збитків на 70 млрд грн внаслідок російських атак

За попередніми оцінками, через російську агресію та атаки на енергосистему сума збитків НЕК «Укренерго» сягла уже понад 70 млрд грн, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду напередодні.

Він зазначив, що ремонти та заміна пошкодженого обладнання продовжуються, до робіт залучено 70 ремонтних бригад та понад 1000 кваліфікованих фахівців.

При цьому Шмигаль підкреслив, що всю електроенергію електростанції зараз виробляють для України й українців, а держава не продає електроенергію в Європейський Союз із 11 жовтня, коли почалася масована атака на нашу енергосистему.

Також він пояснив, чому одні міста можуть відключати від електроенергії частіше.

«Якщо спрощено й коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, та нашими домівками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. Російські терористи б’ють саме по цих об’єктах. Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони. Тому обмеження відбуваються по країні нерівномірно», — зазначив прем’єр.