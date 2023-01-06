Міністр енергетики розповів, що залишилося від альтернативної енергетики України внаслідок російських ударів

Через російське повномасштабне вторгнення Україна втратила приблизно 90% вітрової генерації та до 40% сонячної. Такі дані за підсумками 2022 року навів очільник українського Міненерго Герман Галущенко.

"Росіяни окупували нашу найбільшу атомну електростанцію - ЗАЕС, крім того, через них ми втратили близько 90% вітрової генерації й до 40% сонячної”, - сказав Герман Галущенко.

У зв’язку з цим, за словами Галущенка, Україна буде змушена знову робити ставку на вугільну галузь, ситуація в якій, до того ж, сильно ускладнилася. Галущенко додав, що з огляду на поточні умови розрахунки з балансу та споживання вугілля було відкориговано за підсумками листопада та грудня 2022 року.

«Цей і наступний опалювальні сезони ми житимемо завдяки власному видобутку. І це факт, який треба прийняти та, зважаючи на нього, розраховувати подальші плани», — підсумував міністр.

Нагадаємо, починаючи із 10 жовтня російські терористичні війська цілеспрямовано гатять ракетами та ударними дронами по енергооб'єктах в Україні. За останні три місяці українська енергосистема пережила 11 ракетних і 14 безпілотних атак ворога. Унаслідок цього об’єкти генерації та магістральні мережі зазнали складних масштабних руйнувань.