Прямі збитки в сільському господарстві внаслідок війни сягають $ 6,6 мільярда — KSE

Прямі збитки від війни в сільському господарстві України станом на 15 вересня 2022 року сягнули $6,6 млрд. Про це йдеться у дослідженні KSE та Мінагрополітики.

Фото: flot2017.com

Прямі збитки

Вказана сума збитків у $ 6,6 млрд включає такі категорії:

1. С/г техніка — $ 2,9 млрд

84,2 тис. одиниць техніки та устаткування повністю або частково пошкоджені.

2. Зерносховища — $ 1,1 млрд

Загалом було пошкоджено або знищено зерносховищ сукупною місткістю 9,4 млн тонн одночасного зберігання (цей обсяг не враховує потужності, які залишаються недоступними через тимчасову окупацію).

3. Тваринництво — $ 362,5 млн

Орієнтовна кількість тварин, які загинули внаслідок агресії РФ становить майже 400 тис. бджолосімей, 95 тис. голів кіз та овець, 212 тис. голів великої рогатої худоби, 507 тис. Свиней та майже 11,7 тис. голів птиці.

4. Багаторічні культури — $ 348,7 млн

На постраждалих територіях знищено понад 14,3 тис. га багаторічних насаджень.

5. Фактори виробництва (пальне, добрива, ЗЗР) — $ 95,4 млн

Знищено та викрадено 0,6 тис. тон засобів захисту рослин (ЗЗР), 124 тис. тон добрив та 11,5 млн літрів палива.

6. Вироблена продукція — $ 1,9 млрд

Внаслідок повномасштабного вторгнення було знищено або викрадено 2,8 млн тонн зернових та 1,2 млн тонн олійних культур.

У порівнянні з попереднім випуском огляду за червень загальна сума пошкоджень збільшилася на $ 2,3 млрд.

Непрямі втрати

Непрямі втрати в сільському господарстві України через вторгнення РФ станом на 15 вересня 2022 року сягнули $ 34,25 млрд.

Непрямі втрати враховують недоотриманий дохід від зменшення кількості виробленої продукції та зменшення внутрішніх цін, а також — додаткові витрати, які виробники змушені нести через війну.