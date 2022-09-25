Замість Росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕ

Наразі Берлін шукає нові джерела електроенергії, щоб замінити російські постачання, інформує ZN.ua.

Німеччина і Об’єднані Арабські Емірати уклали сьогодні угоду про «енергетичну безпеку», повідомляє АР.

Угода передбачає, що ОАЕ почне постачати в Німеччину зріджений природний газ та дизельне паливо.

Міністр промисловості Еміратів Султан Ахмед Аль-Джабер, підписуючи документ у присутності канцлера Німеччини Олафа Шольца, назвав це «новою знаменною угодою», яка «зміцнює швидко зростаюче енергетичне партнерство між ОАЕ та Німеччиною».

#UPDATE The United Arab Emirates agreed Sunday an "energy security" agreement with Germany to supply liquefied natural gas and diesel as Berlin searches for new power sources to replace Russian supplies. pic.twitter.com/YpEw1APzVe

— AFP News Agency (@AFP) September 25, 2022

Вчора Шольц зустрівся зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Переговори двох лідерів у Джідді стосувалися імпорту "великої кількості водню" на тлі прагнення скоротити викиди вуглекислого газу.

Сьогодні, крім ОАЕ, Шольц відвідає Катар для обговорення довгострокових планів щодо постачання газу та водню.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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