Замість Росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕ

Німеччина і Об’єднані Арабські Емірати уклали сьогодні угоду про «енергетичну безпеку», повідомляє АР .

Угода передбачає, що ОАЕ почне постачати в Німеччину зріджений природний газ та дизельне паливо.

Міністр промисловості Еміратів Султан Ахмед Аль-Джабер, підписуючи документ у присутності канцлера Німеччини Олафа Шольца, назвав це «новою знаменною угодою», яка «зміцнює швидко зростаюче енергетичне партнерство між ОАЕ та Німеччиною».