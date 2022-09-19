Забудовники в Києві йдуть на відчайдушні знижки для реальних покупців: квартири в новобудовах продають за двома цінами

Розпіарене збільшення вартості квадратного метра в умовах майже відсутнього попиту є нічим іншим, як засобом психологічного впливу, інформує ZN.ua.

Реальні покупці квартир у Києві можуть стати власниками житла із суттєвим дисконтом, навіть від довоєнної ціни. Про це заявив керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов, пише The Page.

Як стверджує експерт, ерез різке здорожчання квадратного метра на первинному ринку житла продажі квартир в новобудовах намагаються пристосувати до воєнних реалій. Забудовники ідуть на відчайдушні знижки для реальних покупців, які в результаті можуть стати власниками квартир із суттєвим дисконтом від довоєнної ціни.


Лія Ільченко, ZN.ua





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