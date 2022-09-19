Забудовники в Києві йдуть на відчайдушні знижки для реальних покупців: квартири в новобудовах продають за двома цінами

Реальні покупці квартир у Києві можуть стати власниками житла із суттєвим дисконтом, навіть від довоєнної ціни. Про це заявив керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов, пише The Page .

Як стверджує експерт, ерез різке здорожчання квадратного метра на первинному ринку житла продажі квартир в новобудовах намагаються пристосувати до воєнних реалій. Забудовники ідуть на відчайдушні знижки для реальних покупців, які в результаті можуть стати власниками квартир із суттєвим дисконтом від довоєнної ціни.