FT: Туреччина отримала $24,4 мрд, які не може пояснити, це можуть бути гроші з Росії

Перевірити свій банківський рахунок і виявити, що там більше грошей, ніж очікувалося - це одне з найбільших задоволень у житті. Туреччина, на щастя для неї, отримала на 24,4 мільярди доларів більше цього року, ніж вона може пояснити.

Останні цифри турецького Центробанку свідчать, що в липні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу країни продовжував збільшуватися. І нестача цього року склала 36,7 мільярдів доларів. Економічні проблеми країни добре задокументовані, - пише Financial Times . Експерименти Анкари з процентними ставками (президент Реджеп Таїп Ердоган чомусь вважає, що скорочення вартості запозичень повинне ослаблювати інфляцію) призвели до досить різких рухів ліри впродовж останнього року. Відтік капіталу - звична справа для Туреччини.

Глобальні інвестори впродовж останнього десятиліття масово покидали країну, згідно з даними Danske Bank.

«З 2013 року загальний акціонерний капітал, деномінований у лірах, і державний борг в руках нерезидентів скоротився до лише частини від своїх колишніх обсягів (20% у випадку акцій і 2% для бондів)», - пояснили в банку.