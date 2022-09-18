Ціни на цукор в Україні знову зросли

Незважаючи на те, що цукрові заводи України вже розпочали сезон переробки нового врожаю, ціни на цукор знову зросли. Причому вони виросли не на кілька копійок, а на відчутні декілька гривень.

В Україні знову зросли ціни на цукор

Про це стало відомо із повідомлення порталу Мінфін, який публікує регулярний моніторинг цін.

Так, середня ціна кілограма білого кристалічного цукру на кінець тижня, що минає, становить 34,78 грн, тоді як у серпні кілограм такого самого цукру коштував 31,35 грн. Тобто, є подорожчання на 3,43 гривні.

Зокрема, наразі в окремих торгових мережах столиці встановилися такі ціни на цукор:

При цьому слід зауважити, що ціни на цукор зростають уже восьмий місяць поспіль. Востаннє зниження вартості цього продукту спостерігалося тільки в січні нинішнього року, коли цукор виявився дешевшим, ніж у грудні 2021 року. Так, у грудні 2021 цукор коштував 26,37 грн/кг, а в січні його середня ціна склала 25,78.

Решту місяців, починаючи з лютого, вартість продукту лише зростає:

  • лютий – 26,23 грн/кг (45 коп.);
  • березень – 26,25 грн/кг (2 коп.);
  • квітень – 26,5 грн/кг (25 коп.);
  • травень – 27,05 грн/кг (55 коп.);
  • червень – 29,52 грн/кг (2,47 грн);
  • липень – 30,42 грн/кг (90 коп.);
  • серпень – 31,35 грн/кг (93 коп.);
  • вересень – 34,59 грн/кг ( 3,24 грн. За вересень наводяться дані на 1 число. Після цього ціна кілограма зросла ще на 19 коп.).
В Україні знову зросли ціни на цукор

Нагадаємо, експерти кажуть, що ціни на цукор все ж таки мають знизитися. Але станеться це трохи згодом, коли цукор із нового врожаю надійде у продаж. Однак на велике і тривале зниження ціни розраховувати не варто. Адже цього року переробку буряків розпочали лише дві третини заводів.


Марченко Любов, Тудей





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