Норвегія збільшить видобуток газу, щоб стабілізувати паливний ринок у ЄС

Ціни на газ у ЄС за останній рік зросли на понад 250%.

Норвезька влада заявила, що високі ціни на газ не відповідають її інтересам, і що вона має намір співпрацювати з ЄС, щоб стабілізувати ринок, повідомляє “Голос Америки ”.

“Надзвичайні стрибки цін на газ зовсім не на користь Норвегії”, – сказав журналістам прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після зустрічі з представниками газових компаній для обговорення шляхів зниження ціни, якою Норвегія продає газ до Європи.

Різке зростання цін на газ у ЄС, які за останній рік зросли на 250% і більше, різко збільшило експортні доходи Норвегії, але ускладнило ситуацію для енергетичних компаній.

Згідно з офіційними прогнозами, опублікованими у травні, цього року Норвегія збільшить виробництво газу на 8% порівняно з 2021 роком.

Норвегія є найбільшим постачальником газу в Європі і вже працює на межі можливостей, прагнучи заповнити прогалину, до якої привели дії Росії. Відколи Росія скоротила постачання газу до Європи, Норвегія стала головним постачальником газу в регіоні.

Нагадаємо, що ЄС бореться з наслідками різкого зростання цін на газ, які призвели до зростання інфляції, загрожують рецесією та проблемами для комунальних служб, що спонукало ЄС внести термінові пропозиції щодо захисту споживачів та підприємств.

Москва пояснює зниження постачання технічними проблемами, викликаними західними санкціями через її вторгнення в Україну. Європа стверджує, що це привід.

Міністри енергетики країн ЄС спробують затвердити нові заходи щодо зниження цін на газ та електроенергію на екстреному саміті 30 вересня. Вони звернулися за допомогою до Норвегії, яка не є членом ЄС. Норвегія та ЄС повідомили про створення робочої групи для вирішення цього питання.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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