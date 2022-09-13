В Україні затвердили тарифи на газ на 2023 рік: скільки доведеться платити

Нафтогаз України” озвучив тарифи на газ для українців до весни 2023 року, а також ухвалено рішення, що ціни на газ для виробників тепла залишатимуться незмінними. Це дає можливість не піднімати тарифи на опалення та гарячу воду для людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова комітету Ради з податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Апостроф .

"Термін дії положення про спеціальні обов'язки на ринку природного газу продовжено до 30 квітня 2023 року. Це означає, що ТКЕ для виробництва тепла та гарячої води зможе отримувати газ за тією ж ціною, що й зараз. А отже, місцева влада має всі можливості не підвищувати ціну на тепло та гарячу воду для населення", - пише він.

Наводимо тарифи на газ для населення у вересні, які, мабуть, залишаться незмінними.

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