Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідні

Курс гривні продовжує падати, і на вихідних долар в обмінниках виріс на 3 копійки – до 41,50 грн/дол. Щодо євро курс гривні послабився на 20 копійок – до 41,20 грн/євро. Таким чином, вартість долара знову перевищила 41 гривню.

Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: скільки коштуватиме валюта в Україні на вихідних

Продати американську валюту в середньому в банках сьогодні можна за курсом 40,50 грн за дол., євро – 40,10 грн за євро.

В обмінниках купують долар за нижчою ціною, а курс продажу вищий, ніж у банках. Курс купівлі складає 41,39 грн/дол., а продажу – 41,60 грн/дол.

Найвигідніший курс купівлі долара 10 вересня традиційно встановлено в Укрсиббанку (36,57 грн. за долар) та OTP банку (36,60 грн). У ПриватБанку курс продажу готівкового долара до гривні залишився на рівні показника попереднього дня – 39,90 грн/дол. Щодо євро курс гривні також не змінився та становить 40,70 грн/євро.

Найвигідніше українцям купувати долари в Укрсиббанку – за курсом 37,57 грн, OTP банку – за курсом 39,50 грн, а у більшості банків курс перевищив 41 грн.

Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: скільки коштуватиме валюта в Україні на вихідних
Експерти валютного ринку дають різні прогнози щодо курсу долара цієї осені. Дехто ще недавно прогнозував, що курс долара знизиться до 38-38,5 грн. Частина експертів припускає, що до кінця року долар трохи зросте вище 40 грн. Однак, курс вже перевищив позначку 41 гривню, і, судячи з останніх тенденцій, опускатися нижче не буде.

Нагадаємо, у НБУ вирішили проблему з наявністю доларів у касах українських банків.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Продаж валюти: Нацбанк змінив правилаПродаж валюти: Нацбанк змінив правила
Блок рекламы


Похожие новости
Гривня продовжує падати: перед вихідними курс долара знову скочив нагоруГривня продовжує падати: перед вихідними курс долара знову скочив нагору
Нестача валюти в банках: Нацбанк провів перший обмін безготівкового долара на готівкуНестача валюти в банках: Нацбанк провів перший обмін безготівкового долара на готівку
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Готівки немає: у Нацбанку відповіли, куди зникли долари і коли в банках з'явиться валютаГотівки немає: у Нацбанку відповіли, куди зникли долари і коли в банках з'явиться валюта
ПриватБанк відреагував на проблему клієнтів із купівлею готівкової валютиПриватБанк відреагував на проблему клієнтів із купівлею готівкової валюти
"ПриватБанк" відмовляє у знятті валюти з рахунку: у чому причина"ПриватБанк" відмовляє у знятті валюти з рахунку: у чому причина
Відставання на десятки років і мільярди доларів втрат: що чекає на економіку РФ – BloombergВідставання на десятки років і мільярди доларів втрат: що чекає на економіку РФ – Bloomberg
Продаж валюти: Нацбанк змінив правилаПродаж валюти: Нацбанк змінив правила
Зміни на ринку продажу валюти населенню: знайти і купити валюту стане простіше - рішення НБУЗміни на ринку продажу валюти населенню: знайти і купити валюту стане простіше - рішення НБУ
Падіння євро до долара є найбільшим за останні 20 років - Le FigaroПадіння євро до долара є найбільшим за останні 20 років - Le Figaro
Последние новости
Подгружаем последние новости