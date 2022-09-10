Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідні

Курс гривні продовжує падати, і на вихідних долар в обмінниках виріс на 3 копійки – до 41,50 грн/дол. Щодо євро курс гривні послабився на 20 копійок – до 41,20 грн/євро. Таким чином, вартість долара знову перевищила 41 гривню.

Продати американську валюту в середньому в банках сьогодні можна за курсом 40,50 грн за дол., євро – 40,10 грн за євро.

В обмінниках купують долар за нижчою ціною, а курс продажу вищий, ніж у банках. Курс купівлі складає 41,39 грн/дол., а продажу – 41,60 грн/дол.

Найвигідніший курс купівлі долара 10 вересня традиційно встановлено в Укрсиббанку (36,57 грн. за долар) та OTP банку (36,60 грн). У ПриватБанку курс продажу готівкового долара до гривні залишився на рівні показника попереднього дня – 39,90 грн/дол. Щодо євро курс гривні також не змінився та становить 40,70 грн/євро.

Найвигідніше українцям купувати долари в Укрсиббанку – за курсом 37,57 грн, OTP банку – за курсом 39,50 грн, а у більшості банків курс перевищив 41 грн.

Експерти валютного ринку дають різні прогнози щодо курсу долара цієї осені. Дехто ще недавно прогнозував, що курс долара знизиться до 38-38,5 грн . Частина експертів припускає, що до кінця року долар трохи зросте вище 40 грн . Однак, курс вже перевищив позначку 41 гривню, і, судячи з останніх тенденцій, опускатися нижче не буде.

Нагадаємо, у НБУ вирішили проблему з наявністю доларів у касах українських банків.