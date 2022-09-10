Новостей.COM ⇒
2022-09-10
Тисячі тонн українського зерна прибули до Африки балкером SEAEAGLE
Раніше Україна, Росія, Туреччина та ООН підписали угоду, яка дозволяє відновити вивезення українського зерна Чорним морем. Але чи будуть у безпеці українські причорноморські міста після розмінування портів та проходів до них, інформує
Українське зерно© Мінінфраструктури України
До Африки прибув балкер SEAEAGLE з 65 тис тонн української пшениці. Про реалізацію проєкту “Зернова ініціатива”, на цей раз в Судані,
Наразі від початку реалізації вищезгаданої ініціативи на континент прибули 16 суден з майже 500 тис. тонн українського продовольства.
Оксана Коваль, ZN.ua