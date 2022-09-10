Тисячі тонн українського зерна прибули до Африки балкером SEAEAGLE

Раніше Україна, Росія, Туреччина та ООН підписали угоду, яка дозволяє відновити вивезення українського зерна Чорним морем. Але чи будуть у безпеці українські причорноморські міста після розмінування портів та проходів до них, інформує ZN.ua?

Тисячі тонн українського зерна прибули до Африки балкером SEAEAGLE
Українське зерно
© Мінінфраструктури України

До Африки прибув балкер SEAEAGLE з 65 тис тонн української пшениці. Про реалізацію проєкту “Зернова ініціатива”, на цей раз в Судані, повідомляє Мінінфраструктури. Судно вийшло з з порту «Чорноморськ» 26 серпня.

Наразі від початку реалізації вищезгаданої ініціативи на континент прибули 16 суден з майже 500 тис. тонн українського продовольства.


Оксана Коваль, ZN.ua





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