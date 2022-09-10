Новостей.COM ⇒
2022-09-10
"Нафтогаз" ініціював новий арбітраж проти "Газпрому"
"Газпром" із травня місяця не виконує умов контракту.
НАК "Нафтогаз України" подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті у Парижі (Франція) проти "Газпрому". Про це повідомив голова компанії Юрій Вітренко.
За його словами, Газпром не розрахувався вчасно та в повному обсязі за поставлений газ територією України.
Вітренко зазначив, що росіяни не виконують умови підписаного у 2019 році контракту, зокрема, починаючи з травня місяця платять менше за прокачаний газ.
"Ми використовуємо наш досвід перемог над росіянами в арбітражі та змусимо їх заплатити і цього разу. При чому це лише початок, Нафтогаз оцінює можливість заяви додаткових умов", - повідомив Вітренко.
Оксана Лебедина, ZN.ua