"Нафтогаз" ініціював новий арбітраж проти "Газпрому"

"Газпром" із травня місяця не виконує умов контракту.

НАК "Нафтогаз України" подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті у Парижі (Франція) проти "Газпрому". Про це повідомив голова компанії Юрій Вітренко.

За його словами, Газпром не розрахувався вчасно та в повному обсязі за поставлений газ територією України.

Вітренко зазначив, що росіяни не виконують умови підписаного у 2019 році контракту, зокрема, починаючи з травня місяця платять менше за прокачаний газ.

"Ми використовуємо наш досвід перемог над росіянами в арбітражі та змусимо їх заплатити і цього разу. При чому це лише початок, Нафтогаз оцінює можливість заяви додаткових умов", - повідомив Вітренко.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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