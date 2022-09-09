Знижки на «комуналку»: Київрада пішла на поступки населенню та деяким підприємствам

Передбачено знижки на комунальні платежі від 30% до 100%, інформує ZN.ua.

Депутати Київської міської ради ухвалили рішення про запровадження знижок на оплату комунальних послуг для деяких категорій населення, а також низки установ та організацій. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Велика кількість установ та організацій зобов'язалися розміщувати на власній території біженців, регулярні частини Збройних Сил України, Національної гвардії України та територіальної оборони, а також на волонтерських засадах надавати їм гаряче харчування. Тому необхідно для постраждалих жителів, а також для зазначених установ, закладів та організацій усіх форм власності на період дії військового стану повністю або частково скасувати оплату за комунальні послуги, які надає місто», — цитується депутат Андрій Вітренко.

Рішення Київради передбачає повністю або частково скасувати нарахування комунальних платежів за обслуговування прибудинкової території, вивезення твердих побутових відходів, холодне водопостачання та водовідведення на час дії воєнного стану:

  • у 100% обсязі для осіб, які постраждали внаслідок російсько-української війни;
  • запровадити знижку у розмірі 50% для установ та організацій будь-якої форми власності, які розміщують на своїх житлових площах переселенців із тимчасово окупованих чи зруйнованих районів, особовий склад територіальної оборони, Збройних сил України та Національної гвардії України на період розміщення таких осіб;
  • запровадити знижку у розмірі 30% на всі комунальні платежі для соціально незахищених верств населення Києва;
  • запровадити знижку у розмірі 50% для установ та організацій будь-якої форми власності, які ведуть діяльність у сфері громадського харчування та забезпечують на волонтерських засадах гарячим харчуванням (готовими стравами) незахищені верстви населення, які не виїхали та перебувають у Києві, особовий склад територіальної оборони чи Збройних сил України та Національної гвардії України.


Олена Середа, ZN.ua





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