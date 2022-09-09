Знижки на «комуналку»: Київрада пішла на поступки населенню та деяким підприємствам

Депутати Київської міської ради ухвалили рішення про запровадження знижок на оплату комунальних послуг для деяких категорій населення, а також низки установ та організацій. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Велика кількість установ та організацій зобов'язалися розміщувати на власній території біженців, регулярні частини Збройних Сил України, Національної гвардії України та територіальної оборони, а також на волонтерських засадах надавати їм гаряче харчування. Тому необхідно для постраждалих жителів, а також для зазначених установ, закладів та організацій усіх форм власності на період дії військового стану повністю або частково скасувати оплату за комунальні послуги, які надає місто», — цитується депутат Андрій Вітренко.

Рішення Київради передбачає повністю або частково скасувати нарахування комунальних платежів за обслуговування прибудинкової території, вивезення твердих побутових відходів, холодне водопостачання та водовідведення на час дії воєнного стану: