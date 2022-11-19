Банківські рахунки: деяким українцям обмежать витрати з карток

Банківські рахунки українців буде частково заблоковано. Їм обмежать витрати з карток. Таке обмеження торкнеться не всіх громадян, а лише тих, чиї рахунки раніше були заарештовані.

Про деталі нового законопроекту, вже ухваленого Верховною Радою у першому читанні, розповіло видання sud.ua.

Законопроект №8064, який частково повертає арешт на банківські рахунки громадян, уже ухвалено в першому читанні, і йому залишилося зовсім небагато для того, щоби стати законом. Якщо його ухвалять, то в Україні повернеться обмеження на витрати грошей із заарештованих банківських рахунків фізосіб.

Таке обмеження існувало до війни. Проте з початком військових дій його зняли, і українцям дали можливість користуватися грошима з заарештованих карток необмежено.

Є єдина умова, за якої і зараз використовувати заарештований рахунок не можна: сума грошей, яку заборгував власник рахунку, не повинна перевищувати 100 тисяч гривень. Якщо вона нижча за 100 тисяч, то власник рахунку може вільно розпоряджатися своїми грошима.

Однак після того, як закон буде ухвалено, боржникам знову заблокують банківські рахунки. Щоправда, повністю їх не блокуватимуть, а все ж таки залишать боржникові можливість частково користуватися грошима зі своєї заарештованої картки.

Сума місячних видатків із заарештованого рахунку при цьому не повинна перевищувати трьох мінімальних зарплат, тобто 20 100 гривень. Щоправда, якщо йтиметься про податки, їх можна буде оплачувати з заарештованої картки у повному розмірі – без жодних обмежень.

Такі правила діятимуть під час воєнного стану. Контролювати витрати з картки буде зобов'язаний банк, в якому міститься заарештований рахунок.

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