Рекордні знижки на російську нафту скоротили доходи Кремля на $3 мільярди — МЕА

Рекордні знижки на російську нафту Urals до $40 за барель призвели до падіння доходів Росії на $3 млрд — до $12,6 млрд у грудні 2022 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Рекордні знижки на російську нафту скоротили доходи Кремля на $3 мільярди — МЕА
Фото: ua-energy.org

Як зазначається в повідомленні, слідом за початковим обвалом експорту після набуття чинності 5 грудня ембарго ЄС на сиру нафту і стелі цін «Великої сімки» експорт із Росії частково відновився.

Загалом за грудень експорт російської нафти знизився в середньому на 200 тис. барелів на добу до 7,8 млн барелів на добу.

Експорт нафти з Росії минулого року збільшився трохи менш ніж на 5%, хоча ціни були набагато нижчими, повідомило МЕА.

При цьому МЕА вважають, що санкції вплинуть на російський експорт.

«Ринки нафтопродуктів продуктів, особливо дизельного пального, наражаються на найбільший ризик, оскільки зростання попиту відновлюється», — йдеться у звіті.

За даними МЕА, у грудні Росія експортувала рекордні 1,2 млн барелів дизельного пального на добу, з яких 60% призначалося для ЄС.

«Свіжі поставки з нових заводів на Близькому Сході та з Китаю принесуть довгоочікуване полегшення. Китайське дизельне пальне вже прибуває до Європи після того, як Пекін наприкінці минулого року підвищив експортні квоти», — зазначають в МЕА.





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