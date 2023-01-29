Нідерландські компанії попри санкції постачають мікрочіпи російським оборонним підприємствам

Мікрочипи виробництва нідерландських компаній попри санкції потрапляють до Росії. Через посередників їх продають трьом російським оборонним підприємствам. Про це йдеться в спільному розслідуванні NOS і Nieuwsuur.

«Попри жорсткі санкції, мікрочіпи голландських компаній все одно потрапляють до Росії. Йдеться про багато мільйонів штук від початку вторгнення в Україну до грудня включно», – йдеться у публікації.

Розслідувачі розкрили схему, за якою група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до РФ . Одна з цих компаній перебуває під санкціями США через постачання для російського оборонного комплексу. Але навіть попри жорсткі санкції кількість поставок не зменшилась.

За даними журналістів, постачання мікрочіпів здійснюється до трьох російських компаній, пов’язаних з оборонними підприємствами. Мікрочипи нідерландського виробництва також були виявлені у російській техніці.