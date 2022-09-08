McDonald\'s відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжу

McDonald's готується до відновлення роботи у Києві та інших містах країни. У Львові до ресторану на проспекті Чорновола почали завозити їжу. У столиці також спостерігається активність працівників мережі.

Telegram-канали розповсюджують фото, на яких видно, що у львівського ресторану McDonald's розташовані піддони з продуктами. Працівники ресторану розвантажують товар.

У кількох точках McDonald's у Києві співробітники також вийшли на роботу та почали прибирати територію в ресторанах на "Дарниці", метро "Мінська", "Почайна" та "Харківська", вулиці Вишгородська, на Майдані Незалежності, на Позняках, станціях метро "Деміївська", метро "Житомирська", а також на Великій кільцевій.

Представники компанії зберігають інтригу та не називають точну дату відкриття ресторанів швидкого харчування. Невідомо, чи вони відкриються одночасно. У мережі була інформація, що заклади будуть рестартувати поступово.

Місяць тому у McDonald's повідомили про довгоочікуване поновлення роботи, яка була поставлена на паузу після 24 лютого. Компанія провела консультації та переговори з українськими чиновниками та своїм персоналом по всій країні. Очікувалося, що ресторани відкриються після початку повномасштабної війни з Росією не раніше кінця вересня.

"Ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу", - повідомляли у мережі.

Нагадаємо, McDonald's пішов із Росії через її агресію щодо України. Ресторани, розташовані у ворожій країні, перейменували у "Вкусно - и точка".