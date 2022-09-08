Нестача валюти в банках: Нацбанк провів перший обмін безготівкового долара на готівку

Також НБУ пояснив, чим спричинений дефіцит готівкової валюти у касах банків, інформує ZN.ua.

Нестача валюти в банках: Нацбанк провів перший обмін безготівкового долара на готівку
© Getty Images

Нацбанк учора – 7 вересня, – провів з банками першу угоду щодо обміну безготівкової валюти на готівку. При цьому банки забрали всю запропоновану регулятором суму - $100 млн, повідомляє прес-центр НБУ.

"В угоді взяли участь 12 із 14 системно важливих банків. Вже найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою та задовольнити попит клієнтів", - повідомили в НБУ.

Також Нацбанк повідомив, що наступний обмін валюти відбудеться 12 вересня. Банкам запропонують готівку євро.

Крім того, в НБУ пояснили, чим викликана нестача готівкової валюти в касах банків. Це пов'язано з логістичними труднощами щодо доставки доларів з-за кордону, що має вирішитися найближчим часом.

"Національний банк України проводитиме операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, поки це буде необхідно, а також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб запобігти виникненню таких труднощів у майбутньому", - зазначили в НБУ.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Продаж валюти: Нацбанк змінив правилаПродаж валюти: Нацбанк змінив правила
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк зберіг облікову ставку без змінНацбанк зберіг облікову ставку без змін
Обмінникам в Україні доведеться платити більше податків: подробиці нового законопроєктуОбмінникам в Україні доведеться платити більше податків: подробиці нового законопроєкту
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Готівки немає: у Нацбанку відповіли, куди зникли долари і коли в банках з'явиться валютаГотівки немає: у Нацбанку відповіли, куди зникли долари і коли в банках з'явиться валюта
ПриватБанк відреагував на проблему клієнтів із купівлею готівкової валютиПриватБанк відреагував на проблему клієнтів із купівлею готівкової валюти
"ПриватБанк" відмовляє у знятті валюти з рахунку: у чому причина"ПриватБанк" відмовляє у знятті валюти з рахунку: у чому причина
Продаж валюти: Нацбанк змінив правилаПродаж валюти: Нацбанк змінив правила
Зміни на ринку продажу валюти населенню: знайти і купити валюту стане простіше - рішення НБУЗміни на ринку продажу валюти населенню: знайти і купити валюту стане простіше - рішення НБУ
Падіння євро до долара є найбільшим за останні 20 років - Le FigaroПадіння євро до долара є найбільшим за останні 20 років - Le Figaro
Курс долара, запланований урядом наступного рокуКурс долара, запланований урядом наступного року
Последние новости
Подгружаем последние новости