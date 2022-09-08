Нестача валюти в банках: Нацбанк провів перший обмін безготівкового долара на готівку

Нацбанк учора – 7 вересня, – провів з банками першу угоду щодо обміну безготівкової валюти на готівку. При цьому банки забрали всю запропоновану регулятором суму - $100 млн, повідомляє прес-центр НБУ.

"В угоді взяли участь 12 із 14 системно важливих банків. Вже найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою та задовольнити попит клієнтів", - повідомили в НБУ.

Також Нацбанк повідомив, що наступний обмін валюти відбудеться 12 вересня. Банкам запропонують готівку євро.

Крім того, в НБУ пояснили, чим викликана нестача готівкової валюти в касах банків. Це пов'язано з логістичними труднощами щодо доставки доларів з-за кордону, що має вирішитися найближчим часом.

"Національний банк України проводитиме операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, поки це буде необхідно, а також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб запобігти виникненню таких труднощів у майбутньому", - зазначили в НБУ.