Банківський кредит під час війни: чи можуть банки нараховувати відсотки та штрафи

Банк не може штрафувати позичальника, хоча кредит потрібно погасити, інформує ZN.ua.

У разі, якщо під час війни людина, яка взяла кредит у банку, не має грошей на її погашення, вона може розраховувати на додаткові кредитні канікули, а також на відміну штрафу за несплату. Хоча кредит все одно рано чи пізно доведеться виплатити, повідомляє "Консультант".

Нагадаємо, що на початку війни однією з перших ініціатив було запровадження кредитних канікул, що звільняло від штрафу позичальника протягом воєнного стану та 30 днів після його завершення. Це також стосується нарахувань за ст. 625 Цивільного кодексу України (3% річних та інфляційні втрати).

«Тобто під час військового стану обов'язок повертати кредит залишається, обов'язок сплачувати відсотки за кредит також залишається. Але якщо позичальник не може вчасно погасити кредит за графіком чи відсотками, то банк не може штрафувати», — йдеться у повідомленні.

Це стосується як споживчих кредитів, так і бізнес-кредитів.

Втім, банки можуть запроваджувати свої, індивідуальні заходи підтримки позичальників: відстрочення повернення кредиту, якщо термін його повернення припав на воєнний стан, або списання частини заборгованості у разі погашення 80% і більше кредиту. Про це необхідно дізнатися у самому банку.


Олена Середа, ZN.ua





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