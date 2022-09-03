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2022-09-03
Держфінмоніторинг показав результати роботи: як Україна бореться проти рф на фінансовому фронті
Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала про результати боротьби проти росії на фінансовому фронті станом на 2 вересня.
Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
Так рф було обмежено у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).
Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG.
Відбулося виключення можливості здійснення Р2Р транзакцій для низки російських банків і платіжних систем на криптобіржі Binance.
Також Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи, щодо бізнесу з рф.
З рештою заходів можна ознайомитися у таблиці від Держфінмоніторингу:
Тарас Галушко, politeka.net