Держфінмоніторинг показав результати роботи: як Україна бореться проти рф на фінансовому фронті

Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала про результати боротьби проти росії на фінансовому фронті станом на 2 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Так рф було обмежено у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG.

Відбулося виключення можливості здійснення Р2Р транзакцій для низки російських банків і платіжних систем на криптобіржі Binance.

Також Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи, щодо бізнесу з рф.

З рештою заходів можна ознайомитися у таблиці від Держфінмоніторингу:


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Фонд Білла Гейтса інвестує $12 мільйонів у Neutral FoodsФонд Білла Гейтса інвестує $12 мільйонів у Neutral Foods
Ціни на квартири зростуть через будівництво бомбосховищ: названі цифриЦіни на квартири зростуть через будівництво бомбосховищ: названі цифри
Житло для переселенців: стало відомо, де селитимуть людей, яких евакуюють на зиму зі сходуЖитло для переселенців: стало відомо, де селитимуть людей, яких евакуюють на зиму зі сходу
Нафтогаз розкрив секрет величезних рахунків за газНафтогаз розкрив секрет величезних рахунків за газ
Зарплата лікарів буде щонайменше 20 тисяч гривень: в яких випадках зможуть платити меншеЗарплата лікарів буде щонайменше 20 тисяч гривень: в яких випадках зможуть платити менше
Блок рекламы


Похожие новости
Нацполіція спільно з Держфінмоніторингом викрили шахраїв, які під час закупівлі військової амуніції заволоділи коштами МіноборониНацполіція спільно з Держфінмоніторингом викрили шахраїв, які під час закупівлі військової амуніції заволоділи коштами Міноборони
Заблоковано фінансових операцій на 3,5 млрд: чергові поразки РФ на економічному фронтіЗаблоковано фінансових операцій на 3,5 млрд: чергові поразки РФ на економічному фронті
Держфінмоніторинг відзвітував про успіхи у боротьбі з рф на економічному фронті станом на 26 серпняДержфінмоніторинг відзвітував про успіхи у боротьбі з рф на економічному фронті станом на 26 серпня
Хедж-фонди роблять найбільшу ставку проти італійського боргу за останні 14 роківХедж-фонди роблять найбільшу ставку проти італійського боргу за останні 14 років
Податкова амністія на фінішу: попередні результати річного пільгового періодуПодаткова амністія на фінішу: попередні результати річного пільгового періоду
"Відмовтесь та попросіть інші": НБУ показав гривні, які в жодному разі не можна приймати"Відмовтесь та попросіть інші": НБУ показав гривні, які в жодному разі не можна приймати
Держфінмоніторинг розповів про успіхи у боротьбі з РФ на фінансовому фронтіДержфінмоніторинг розповів про успіхи у боротьбі з РФ на фінансовому фронті
АГКУ виступила проти урядового законопроекту з акцизу на пальнеАГКУ виступила проти урядового законопроекту з акцизу на пальне
Виключення із Moneyval, APG та обмеження участі у торгах: поразки РФ на фінансовому фронтіВиключення із Moneyval, APG та обмеження участі у торгах: поразки РФ на фінансовому фронті
Україна та Польща знизили тарифи на пересилання посилокУкраїна та Польща знизили тарифи на пересилання посилок
Последние новости
Подгружаем последние новости