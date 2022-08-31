Між Україною та Польщею планують побудувати транскордонний олієпровід – ЗМІ

Україна – один із головних у світі постачальників рослинної олії, і тепер, через розв’язану Росією повномасшабну війну, доводиться шукати нові шляхи, щоб не призвести до критичного дефіциту цього продукту в інших країнах, інформує ZN.ua.

Україна і Польща сформують робочу групу для пошуку варіантів локалізації проєкту з будівництва транскордонного трубопроводу для транспортування олії з України до порту Гданська, повідомляє польське видання wnp.pl.

Відповідний меморандум про взаєморозуміння Рада міністрів Польщі погодилася укласти між міністерствами аграрної політики та інфраструктури обох країн.

"Реалізація меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та підвищенню продовольчої безпеки країн, що розвиваються, яким загрожує голод. Отже, це має знизити міграційний тиск на Європу", - пояснюють у канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

Меморандум укладуть на три роки з автоматичним продовженням іще на три роки. Документ передбачає створення робочої групи, яка подасть на затвердження сторін можливі варіанти розташування проєкту, зокрема передбачувані маршрути трубопроводів. Також робоча група надасть інформацію про можливі орієнтовні технічні параметри, вартість та умови реалізації проєкту.

Передбачається також і можливість розірвання меморандуму, але не пізніше ніж за шість місяців до закінчення наступного періоду.

Україна вважається значним світовим виробником та експортером зерна і рослинних олій. До початку повномасштабногї війни понад 90% цієї продукції експортувалося через українські чорноморські порти. При цьому брак продовольства спричиняє дисбаланс на світових ринках і може призвести до голоду в країнах, які особливо залежать від імпорту продовольства.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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