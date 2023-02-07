Ротшильди планують зробити свій інвестбанк приватним – Financial Times

Сім'я Ротшильдів планує зробити приватним свій інвестиційний банк Rothschild & Co, це дозволить оцінити одне з найвідоміших імен у світовій фінансовій сфері в 3,7 мільярда євро, пише Financial Times.

Rothschild & Co має три підрозділи: йдеться про глобальне консультування, управління капіталом і активами та торговельний банк. У Concordia заявили, що жоден із цих бізнесів не потребує доступу до капіталу з публічних ринків акцій, і, враховуючи їх довгостроковий характер, було б доцільніше, щоб група була приватною.

У заяві йдеться: «Кожен із підприємств краще оцінювати на основі їхньої довгострокової ефективності, а не короткострокових доходів».

Цей крок стався на тлі глобального спаду в сфері укладання угод, спричиненого зростанням процентних ставок і економічною невизначеністю, які призвели до раптового завершення періоду шаленої активності під час піку пандемії.

Зменшення випадків поглинання (компаніями одна одної) завадило радникам, які залежать від такої діяльності для отримання прибуткових гонорарів, включно з інвестиційними банками, такими як Goldman Sachs, які скоротили тисячі робочих місць і бонуси внаслідок різкого падіння прибутків.

Намір родини Ротшильдів зробити свою компанію приватною суперечить тенденції останніх двох десятиліть, коли хвиля малих консультаційних компаній, таких як Evercore і Lazard, прагнула відкрити біржі в США .

Походження сім'ї Ротшильдів має історію більш ніж 200 років, але коріння нинішньої структури Rothschild & Co сягає 2012 року – час злиття тоді ще окремого французького банку і британського комерційного банку NM Rothschild & Sons. Угода, яку організував тодішній голова Девід де Ротшильд, об’єднала її корпоративну структуру під французькою материнською групою та поклала край десятиліттям суперництва.

Сім'я Ротшильдів — багата єврейська сім'я ашкеназі, що походила з Франкфурта, яка стала відомою завдяки Маєру Амшелю Ротшильду, який заснував свій банківський бізнес у 1760-х роках. На відміну від більшості попередніх придворних банкірів, Ротшильду вдалося заповісти своє багатство та заснувати міжнародну банківську родину через своїх п’ятьох синів , які заснували бізнес у Лондоні, Парижі, Франкфурті, Відні та Неаполі.

Чотири роки тому в групі відбулася зміна , коли де Ротшильд відійшов від справ і передав кермо свого сина Олександра, який став представником вже сьомого покоління сім'ї, яка очолює банк. Під керівництвом молодшого де Ротшильда компанія намагалася диверсифікувати свій основний консультаційний бізнес у Франції та Британії, розширившись у США, де вона історично зазнавала труднощів. А також у приватний капітал.

Concordia планує запропонувати 48 євро за акцію, 19-відсоткову премію до ціни закриття в п'ятницю. Це дозволяє оцінити групу в 3,7 млрд євро. Йдеться про дивіденди в розмірі 1,4 євро на акцію та виключний розподіл у розмірі 8 євро на акцію.

Акції компанії підскочили на 16 відсотків до 46,85 євро на початку торгів у Парижі в понеділок. Rothschild & Co працювала над деякими з найбільших угод у Європі за останній рік, включаючи первинне публічне розміщення Volkswagen Porsche, придбання Cov?a Partner Re за 9 мільярдів доларів, націоналізацію німецької енергетичної групи Uniper та об’єднання супутникових операторів Eutelsat і OneWeb.

У третьому кварталі 2022 року дохід компанії склав 864 мільйони євро, що на 30 відсотків більше, ніж у минулому році. Доходи від глобального консультування, наймасштабнішого елемента їхнього бізнесу, зросли на 18 відсотків у річному обчисленні до 547 мільйонів євро за той самий період. Група попередила, що 2023 рік, ймовірно, буде більш складним, враховуючи макроекономічне та геополітичне середовище.