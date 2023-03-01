В Укренерго планують відновити експорт електроенергії

У відомстві запевнили, що попри це, пріоритет все одно має бути зміщений в сторону внутрішнього споживача, інформує ZN.ua.

В Укренерго планують відновити експорт електроенергії
© unsplash/ninjason

Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що найближчим часом планується відновити експорт електроенергії, адже країна вже третій тиждень живе без дефіциту. Про це повідомляє Укрінформ.

«Питання експорту розглядається, мало того, я думаю, що воно буде прийнято. Тут річ не в тому, коли він розпочнеться, а які будуть передумови. Уряд і Прем‘єр-міністр вважають, що в першу чергу має бути забезпечений внутрішній споживач безперебійною електроенергією. В такому випадку можна піднімати питання експорту», – зазначив член наглядової ради.

За словами Бойка, відмовлятися від ідеї, яка принесла за період з липня по 10 жовтня близько 6 млрд гривень тільки за право використовувати транскордонний перетин, досить не розумно. Але акцент і пріоритет все одно має бути зміщений в сторону внутрішнього споживача.

«Найближчим часом ми очікуємо розв’язання найбільш гострої на сьогодні проблеми - Одеського регіону. Я думаю, це стане тригером, який розблокує питання відновлення експорту», – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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