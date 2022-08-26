Банки видали українським експортерам кредитів на 33 мільйони

У рамках спеціальної програми кредитування експортерів банки видали 14 кредитів на суму 33,2 млн грн. Про це повідомляє Експортно-кредитна агенція України (ЕКА).

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«Банки — партнери ЕКА у рамках спеціальної програми кредитування експортерів на час дії воєнного стану підтримали видачу ще 8 кредитів за спрощеними вимогами до застави. Загалом станом на 19 серпня банки видали вже 14 кредитів на суму 33,211 млн гривень», — йдеться у повідомленні.

Ще 12 кредитних угод

Крім того, узгоджено ще 12 кредитних угод на 54,37 млн ??грн, які очікують на підписання сторонами.

Зазначається, що позички отримали підприємці з Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Одеської, Дніпропетровської, Запорізької та Чернівецької областей.

Вони експортують паперові пакети, дерев'яні вироби, твердопаливні котли, паркетну дошку, комплектуючі для меблів, меблі, резинотехнічні вироби та продукти харчування.

Один експортний контракт, виконання якого було прокредитовано в рамках програми, укладено з імпортером із Молдови, решта контрагентів із країн Європейського Союзу: Австрія, Болгарія, Данія, Естонія, Латвія, Німеччина, Польща, Угорщина та Франція.

За даними ЕКА, завдяки отриманим на виконання експортних контрактів кредитам загальна сума підтриманого експорту перевищить 203,5 млн грн.