Хедж-фонди роблять найбільшу ставку проти італійського боргу за останні 14 років

Загальна вартість італійських облігацій, позичених інвесторами для ставок на падіння цін, цього місяця досягла найвищого рівня з січня 2008 року і склала понад 39 млрд євро. Про це повідомляє Telegram-канал FLASH66.

Хедж-фонди роблять найбільшу ставку проти італійського боргу за останні 14 років
Фото: pixabay.com

Ставки проти Італії

Прагнення інвесторів робити ставки проти Італії пов'язане з тим, що країна стикається зі зростанням економічних перешкод через зростання європейських цін на природний газ, викликаного скороченням поставок з РФ і напруженим політичним кліматом напередодні виборів у вересні.

Минулого місяця МВФ попередив, що ембарго на постачання російського газу призведе до економічного спаду більш ніж на 5% в Італії та трьох інших країнах, якщо інші нації не поділяться своїм власним постачанням.

Інвестори також вважають Італію однією з найуразливіших країн для вирішення Європейського центрального банку згорнути свої програми стимулювання шляхом підвищення відсоткових ставок та припинення купівлі облігацій, які підтримували великий борговий ринок країни.

Дострокові вибори призначені на вересень і лідер націоналістів Джорджія Мелоні вважається головним кандидатом на пост прем'єр-міністра. У середу Драгі закликав партії, які беруть участь у виборах, виконати зобов'язання Італії щодо фінансової реформи.

Партії євроскептиків у правій коаліції, які, згідно з опитуваннями, можуть отримати до половини голосів 25 вересня, дали зрозуміти, що вони можуть переглянути деталі плану відновлення Італії на 200 мільярдів євро, що фінансується ЄС, та інших реформ, таких як Закон про конкуренцію, пов'язаних із ним.

Італійські облігації вже розпродувалися останніми тижнями, оскільки інвестори реагують на зростаючу невизначеність. Прибутковість 10-річного боргу Італії зросла до 3,7%, збільшивши спред із боргом Німеччини — ключовим барометром ризику — до 0,023% з 0,0137% на початку року.





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