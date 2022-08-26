Норвегія посунула Росію і посіла перше місце серед постачальників газу до ЄС

Норвегія перейняла лідерство у Росії в постачанні природного газу до Європи, оскільки Москва перекриває його постачання, а країни ЄС працюють над скороченням імпорту енергоресурсів із РФ . Про це повідомляє Business Insider.

Фото: ukrgasresource.com

Подробиці

Міністр енергетики Норвегії Тер'є Асланд заявив, що його країна планує зберегти видобуток природного газу на нинішньому високому рівні, допоки Європа бореться з кризою виробництва електроенергії, яка може підірвати її промисловість.

«Я очікую, що ми зможемо підтримувати рівень виробництва, який у нас є зараз, до 2030 року», — наголосив Асланд.

Офіційні прогнози свідчать, що Норвегія має намір збільшити видобуток природного газу на 8% порівняно з 2021 роком. І відповідно побити рекорд п'ятирічної давності.

Норвегія випередила Росію після того, як Москва скоротила експорт газу, щоб відповісти на західні санкції. Обмеження постачання Газпрому призвело до різкого зростання цін на природний газ у Європі, а еталонні ф'ючерси на газ TTF у Нідерландах підскочили на 220% з початку червня.

Але хоча Норвегія має намір підтримувати високий рівень видобутку газу, вона не планує знижувати ціни, щоб зробити європейські енергоносії доступнішими, сказав Асланд.

Нагадаємо

Мінфін також писав про те, що країни ЄС витратили майже 300 мільярдів євро на пом'якшення газової кризи.