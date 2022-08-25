У Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українців

Родичі мобілізованих на війну українців цікавляться, чи йдуть відрахування до Пенсійного фонду із їхніх заробітних плат. У прес-службі ПФУ відповіли на це запитання.

У Пенсійному фонді розповіли, чи йдуть відрахування із зарплат мобілізованих українців у рахунок майбутніх пенсій

"Чи йдуть відрахування до пенсійного фонду із заробітної плати мобілізованого на війну??? Чоловік не терміновик, не професійний військовий. Дякую", - поцікавилася читачка на Facebok-сторінці Пенсійного фонду.

У ПФУ заявили, що на сьогоднішній день відрахування із заробітної плати до Пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства не провадяться.

Питання про відрахування із заробітної плати військового збору та податку на доходи з фізичних осіб, а також нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування належить до компетенції Державної податкової служби України.

У Пенсійному фонді розповіли, чи йдуть відрахування із зарплат мобілізованих українців у рахунок майбутніх пенсій
Як відомо, мобілізовані громадяни у тилу одержують по 30 тисяч гривень. На 100 тисяч гривень можуть розраховувати лише військові, які перебувають у зоні бойових дій та беруть участь безпосередньо у боях.

Якщо військовий потрапив у полон або зник безвісти, його родина отримує його зарплату, поки з'ясується, що він або загинув, або повернувся додому.

Раніше повідомлялося, на яку допомогу можна розраховувати у разі загибелі родича на війні.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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