Українські супермаркети оновили ціни на свинину та сало

М'ясо в Україні дорожчає щомісяця. Наприкінці серпня фіксується зростання цін на свинину та сало, а також піднялася в ціні й курятина, але не так суттєво. Українські супермаркети виставляють різні цінники на м'ясо, але його вартість піднялася по всім торговельним мережам.

Станом на 24 серпня, найбільше подорожчала свинина. Зокрема свиняча грудинка підвищилася в ціні з 133,38 грн/кг до 149,71 грн/кг, лопатка з 131,93 грн/кг до 142,94 грн/кг. Цінник на ошийок підскочив ціні з 180,40 грн/кг до 194,57 грн/кг. Ребра подорожчали із 137,26 грн/кг до 148,24 грн/кг. А ось шашлик подешевшав на кілька гривень. Вартість м'яса опустилася із 162,96 грн/кг наприкінці липня до 160,55 грн/кг у серпні. Найдешевше свинину продають у Метро та Varus.