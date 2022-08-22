Після вихідних банки у Києві скинули ціну долара: скільки коштує валюта

Після стрибка валюти в Україні напередодні вихідних курс долара станом на понеділок, 22 серпня, дещо знизився - в середньому американська валюта коштує 38,55 грн/$ у купівлі і 39,435 грн/$ у продажу, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані сайту "Курс України".

Варто зазначити, що більшість фінустанов виставили пропозицію більш ніж 40 гривень.

Так, найнижчий курс американського долара в "УкрСиббанку" – у покупці 36,570 гривні, у продажу – 37,570 гривні.

Зокрема, долар нижче 40 гривень продають такі банки: Банк СІЧ, Креді Агріколь Банк, ОТП Банк, Банк Альянс, Укргазбанк, А-Банк, Кредит Європа Банк, Приватбанк, Укрсиббанк, Ощадбанк.

Ощадбанк купує валюту за 39,750 грн, продає по 39,990 грн. У ПриватБанку пропонують такий курс: у покупці – 39,50 грн., у продажу – 39,90 грн.