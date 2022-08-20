Кабмін заборонив продаж продуктів з етикетками без перекладу на українську мову

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що скасовує норму щодо тимчасової можливості (на період дії воєнного стану) продажу на території України імпортних харчових продуктів, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної. Про це повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

За повідомленням міністерства рішення було прийнято «враховуючи звернення галузевих об’єднань виробників харчової промисловості та з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів».

Кабмін, в зв’язку з впровадженням воєнного стану, дозволив продаж імпортних продуктів без маркування українською мовою з 9 березня 2022 року. Спрощення вимог відбулося аби швидко забезпечити населення продуктами. Тепер же, впевнені у відомстві, така потреба відсутня.

«Наразі національні підприємства здатні в повному обсязі забезпечити потребу українських споживачів в безпечних та якісних харчових продуктах з дотриманням вимог харчового законодавства», - наголошують у міністерстві.

Однак, харчові продукти, ввезені на територію України з 9 березня по 1 грудня 2022 року і які мають маркування виключно іноземною мовою, можуть перебувати у продажу до закінчення терміну придатності.