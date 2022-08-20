З сьогоднішнього дня банківські метали можна купити у відділеннях банків

Починаючи з сьогоднішнього дня, 20 серпня 2022 року, Національний банк України дозволив банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою безпосередньо у відділеннях. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

«Банки здійснюють зазначений продаж у межах залишку банківських металів у касі банку станом на 19 серпня 2022 року. Додатково до цього залишку включається обсяг перевищення купівлі банківських металів із фізичною поставкою над обсягом їх продажу за всіма банківськими металами з фізичною поставкою, що розраховується в тройських унціях за кожним із металів окремо, починаючи з 19 серпня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів», - йдеться у повідомленні НБУ.

У Нацбанку впевнені, що через обмеження такі операції з банківськими металами не чинитимуть тиску на міжнародні резерви України.

За задумкою регулятора, рішення продавати населенню банківські метали знизить попит на готівкову валюту, переорієнтувавши його на метали. А це буде сприяти стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку.

В НБУ нагадали, що раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише в тих відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою російської окупації.

Для однозначного трактування норм постанови, Національний банк також уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї операції самостійно.