Виключення із Moneyval, APG та обмеження участі у торгах: поразки РФ на фінансовому фронті

Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала результати боротьби проти Росії на фінансовому фронті протягом 177 днів війни. Завдяки нижченаведеним крокам ми послаблюємо агресора у його фінансових можливостях підтримувати свою армію, яка щодня атакує нашу країну.

Серед таких кроків – обмеження РФ у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF); позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG; виключення можливості здійснення Р2Р транзакцій для низки російських банків і платіжних систем на криптобіржі Binance.

З рештою заходів можна ознайомитися у таблиці від Держфінмоніторингу: