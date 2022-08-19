Виключення із Moneyval, APG та обмеження участі у торгах: поразки РФ на фінансовому фронті
Кожна наша перемога на фінансовому фронті – це послаблення як економіки Росії в цілому, так і армії, яка щодня обстрілює українські міста, інформує
Державна служба фінансового моніторингу України
Серед таких кроків – обмеження РФ у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF); позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG; виключення можливості здійснення Р2Р транзакцій для низки російських банків і платіжних систем на криптобіржі Binance.
З рештою заходів можна ознайомитися у таблиці від Держфінмоніторингу: