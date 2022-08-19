Виключення із Moneyval, APG та обмеження участі у торгах: поразки РФ на фінансовому фронті

Кожна наша перемога на фінансовому фронті – це послаблення як економіки Росії в цілому, так і армії, яка щодня обстрілює українські міста, інформує ZN.ua.

Виключення із Moneyval, APG та обмеження участі у торгах: поразки РФ на фінансовому фронті
© instagram/moshkovsky_art

Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала результати боротьби проти Росії на фінансовому фронті протягом 177 днів війни. Завдяки нижченаведеним крокам ми послаблюємо агресора у його фінансових можливостях підтримувати свою армію, яка щодня атакує нашу країну.

Серед таких кроків – обмеження РФ у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF); позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG; виключення можливості здійснення Р2Р транзакцій для низки російських банків і платіжних систем на криптобіржі Binance.

З рештою заходів можна ознайомитися у таблиці від Держфінмоніторингу:


Анастасія Дейна, ZN.ua





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