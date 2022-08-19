Укрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїзді

Укрзалізниця внесла позитив в будні наших співвітчизників. У компанії пожартували з McDonald's та пасажирів, які люблять їсти варені яйця у поїзді.

Укрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїзді

В описі нового офіційного додатку Укрзалізниця опублікувала жартівливе звернення до українців. Їх попросили не вживати продукти із сильним запахом під час поїздок у поїздах. Розробники заявили, що не хочуть їздити з такими сусідами в одному вагоні.

Генеральний директор Укрзалізниці Олександр Камишин поіронізував над ситуацією, яка знайома чи не кожному українцю. Він опублікував скріншот із описом програми.

"Завантажили вчора перший реліз нашої програми з виправленням дуже важливої, я сказав би навіть критичної помилки", - зазначив Камишин.

Укрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїзді

"Виправили кілька помилок, зробили використання більш комфортним і попросили ніколи не продавати квитки до нашого вагону пасажирам, які беруть у дорогу варені яйця та солоні огірки", – зазначено в описі програми.

Раніше генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський спрогнозував величезні черги у McDonald's у центрі Києва. Як відомо, ресторани швидкого харчування закрилися після початку повномасштабної війни та збираються незабаром відновити роботу.

Укрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїзді

"Почнемо тиждень із позитиву. Укрпошта передає естафету McDonald's. Сподіваюся, зовсім скоро можна буде купити марку на Майдані і зайти в McDonald's до або після черги до нас", - написав Смілянський.

В Укрзалізниці підтримали тролінг. На центральному залізничному вокзалі Києва на табло з розкладом пасажирських поїздів з'явився новий маршрут "Макдональдс" – Київ. Час прибуття - "ось-ось".

Укрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїзді

"Ми завжди відкриті для пропозицій за новими маршрутами. Чи не той це маршрут, на який всі чекали?" – вказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Укразалізниця минулого тижня запустила власний додаток. У наших співвітчизників з'явилася можливість купувати квитки на потяги далекого сполучення. Вони доступні без додаткових комісій.


Ловіцька Леся, Тудей





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