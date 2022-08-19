Укрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїзді

Укрзалізниця внесла позитив в будні наших співвітчизників. У компанії пожартували з McDonald's та пасажирів, які люблять їсти варені яйця у поїзді.

В описі нового офіційного додатку Укрзалізниця опублікувала жартівливе звернення до українців. Їх попросили не вживати продукти із сильним запахом під час поїздок у поїздах. Розробники заявили, що не хочуть їздити з такими сусідами в одному вагоні.

Генеральний директор Укрзалізниці Олександр Камишин поіронізував над ситуацією, яка знайома чи не кожному українцю. Він опублікував скріншот із описом програми.

"Завантажили вчора перший реліз нашої програми з виправленням дуже важливої, я сказав би навіть критичної помилки", - зазначив Камишин.

"Виправили кілька помилок, зробили використання більш комфортним і попросили ніколи не продавати квитки до нашого вагону пасажирам, які беруть у дорогу варені яйця та солоні огірки", – зазначено в описі програми.

Раніше генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський спрогнозував величезні черги у McDonald's у центрі Києва. Як відомо, ресторани швидкого харчування закрилися після початку повномасштабної війни та збираються незабаром відновити роботу.

"Почнемо тиждень із позитиву. Укрпошта передає естафету McDonald's. Сподіваюся, зовсім скоро можна буде купити марку на Майдані і зайти в McDonald's до або після черги до нас", - написав Смілянський.

В Укрзалізниці підтримали тролінг. На центральному залізничному вокзалі Києва на табло з розкладом пасажирських поїздів з'явився новий маршрут "Макдональдс" – Київ. Час прибуття - "ось-ось".

"Ми завжди відкриті для пропозицій за новими маршрутами. Чи не той це маршрут, на який всі чекали?" – вказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Укразалізниця минулого тижня запустила власний додаток. У наших співвітчизників з'явилася можливість купувати квитки на потяги далекого сполучення. Вони доступні без додаткових комісій.