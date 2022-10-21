Ціни на яйця: у Києві встановлене новий вартісний рекорд

На сьогоднішній день в Києві найдешевше яйце коштує 6 грн 09 коп. за штуку. Вартість великих відбірних яєць за 10 штук - 83 грн 49 коп. Про це пише «Главкома» з посиланням на власні дослідження ринку столиці.

Як зазначають експерти, війна в Україні негативно вплинула на подорожчання яєць. Зокрема, поменшало промислове виробництво яєць через окупацію частини територій України.

Найбільший їх виробник – агрохолдинг «Авангард» постраждав від війни. Левова частка потужностей холдингу була розташована на Херсонщині. На даний час виробництво там або призупинене, або ускладенене через бойові дії.

«У Херсонській області розташована одна з найбільших птахофабрик України – «Чорнобаївська птахофабрика», і зараз виробництво яєць на цих потужностях або призупинено, або скорочено через окупацію», - йдеться у матеріалі.

Крім іншого, на вартість яєць впливають сезонні фактори: восени зростає вартість зерна, має місце сезонне погіршення несучості курей в осінньо-зимовий період.