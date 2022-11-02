Мінагрополітики домовилось з виробниками про стабілізацію цін на яйця

Відомство уклало меморандум з Асоціацією «Союз птахівників України», інформує ZN.ua.

Мінагрополітики домовилось з виробниками про стабілізацію цін на яйця
В Мінагрополітики намагаються стабілізувати ціни на яйця
© freepik.com

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Асоціація «Союз птахівників України» уклали меморандум аби стабілізувати ціни на яйця. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Документ спрямований на те, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за якими яйця постачаються до торговельних мереж», - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, виробники яєць взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями шляхом збільшення чисельності поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць.

«Мінагрополітики зі свого боку сприятиме, щоб виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності. Крім того, Міністерство сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їх переробки», - зазначили у відомстві.

Термін дії договору – до 31 грудня 2022 року, але він може бути продовженим у разі необхідності та «є відкритим до підписаннями виробниками харчових курячих яєць».


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
В Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населенняВ Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населення
Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»
Американці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердивАмериканці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердив
Устаткування для ремонту пошкоджених енергомереж в Україні закінчується, - ДПЕКУстаткування для ремонту пошкоджених енергомереж в Україні закінчується, - ДПЕК
Банківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадянБанківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадян
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні рекордно подорожчали яйця: ціна десятка у жовтні перевищила 80 грнВ Україні рекордно подорожчали яйця: ціна десятка у жовтні перевищила 80 грн
Ціни на яйця: у Києві встановлене новий вартісний рекордЦіни на яйця: у Києві встановлене новий вартісний рекорд
АМКУ почав розслідування причин різкого підвищення цін на курячі яйцяАМКУ почав розслідування причин різкого підвищення цін на курячі яйця
Яйця в Україні подешевшають: у Кабміні назвали терміниЯйця в Україні подешевшають: у Кабміні назвали терміни
Цукор, олія та яйця: чи очікувати дефіциту цих продуктів та підвищення цінЦукор, олія та яйця: чи очікувати дефіциту цих продуктів та підвищення цін
Супермаркети оновили ціни на яйця, олію та молочку: де продукти продаються дешевшеСупермаркети оновили ціни на яйця, олію та молочку: де продукти продаються дешевше
У Мінагрополітики вважають, що Україна перейшла від сировинної моделі економіки до продовольчоїУ Мінагрополітики вважають, що Україна перейшла від сировинної моделі економіки до продовольчої
Міноборони готове подвоїти обсяг контрактів із вітчизняними виробниками – ШмигальМіноборони готове подвоїти обсяг контрактів із вітчизняними виробниками – Шмигаль
Хліб, сіль, яйця, олія: супермаркети оновили ціни на продуктиХліб, сіль, яйця, олія: супермаркети оновили ціни на продукти
Ціни на цукор, яйця та олію продовжують зростатиЦіни на цукор, яйця та олію продовжують зростати
Последние новости
Подгружаем последние новости