Мінагрополітики домовилось з виробниками про стабілізацію цін на яйця

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Асоціація «Союз птахівників України» уклали меморандум аби стабілізувати ціни на яйця. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Документ спрямований на те, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за якими яйця постачаються до торговельних мереж», - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, виробники яєць взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями шляхом збільшення чисельності поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць.

«Мінагрополітики зі свого боку сприятиме, щоб виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності. Крім того, Міністерство сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їх переробки», - зазначили у відомстві.

Термін дії договору – до 31 грудня 2022 року, але він може бути продовженим у разі необхідності та «є відкритим до підписаннями виробниками харчових курячих яєць».