Ціни пішли вгору: в Україні знову подорожчали яйця

Через військове вторгнення Росії та бойові дії в Україні подорожчали продукти. Зокрема, у найбільших мережах супермаркетів зросла ціна на яйця. Про це свідчать дані порталу Minfin.

Скільки коштують яйця в Україні

У лютому середня ціна на курячі яйця ТМ «Квочка» у супермаркетах становила 73,60 грн за 10 штук, а станом на 8 березня вона зросла до 74,20 грн.

Середні ціни на яйця цієї торгової марки у найбільших мережах супермаркетів становлять:

Auchan – 74,20 грн;

Novus – 74,19 грн.

Яйця ТМ «Ясенсвіт» також подорожчали – 74,25 грн за десяток. У лютому їх ціна складала 73,99 грн.