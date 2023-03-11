Ціни пішли вгору: в Україні знову подорожчали яйця

Ціна на цей продукт змінилася у березні.

Ціни пішли вгору: в Україні знову подорожчали яйця
© unsplash/thekatiemchase

Через військове вторгнення Росії та бойові дії в Україні подорожчали продукти. Зокрема, у найбільших мережах супермаркетів зросла ціна на яйця. Про це свідчать дані порталу Minfin.

Скільки коштують яйця в Україні

У лютому середня ціна на курячі яйця ТМ «Квочка» у супермаркетах становила 73,60 грн за 10 штук, а станом на 8 березня вона зросла до 74,20 грн.

Середні ціни на яйця цієї торгової марки у найбільших мережах супермаркетів становлять:

Яйця ТМ «Ясенсвіт» також подорожчали – 74,25 грн за десяток. У лютому їх ціна складала 73,99 грн.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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