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2023-03-11
Ціни пішли вгору: в Україні знову подорожчали яйця
Ціна на цей продукт змінилася у березні.
© unsplash/thekatiemchase
Через військове вторгнення Росії та бойові дії в Україні подорожчали продукти. Зокрема, у найбільших мережах супермаркетів зросла ціна на яйця. Про це свідчать
Скільки коштують яйця в Україні
У лютому середня ціна на курячі яйця ТМ «Квочка» у супермаркетах становила 73,60 грн за 10 штук, а станом на 8 березня вона зросла до 74,20 грн.
Середні ціни на яйця цієї торгової марки у найбільших мережах супермаркетів становлять:
Яйця ТМ «Ясенсвіт» також подорожчали – 74,25 грн за десяток. У лютому їх ціна складала 73,99 грн.
Дар'я Скрипник, ZN.ua